Google подала в суд на Роскомнадзор

Корпорация намерена оспорить решение российского ведомства о блокировке контента на Youtube.

Арбитражный суд Москвы принял иск Google к Роскомнадзору после требований российским ведомством заблокировать 12 ссылок на противоправный контент. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о видеороликах, касающихся призывов россиян к участию в несанкционированных акциях зимой 2021 года. Эти видео размещены на видеохостинге Youtube.

11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля. из сообщения РКН

До этого момента корпорация выступала как ответчик по подобным делам. Сообщается, что юристы Google решили так поступить, потому что, по их мнению, корпорация все чаще сталкивается с давлением российских властей.

По данным издания, Google может продолжить разбирательства в международных судах. Уточняется, что юристы корпорации подали иск от головной компании.

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