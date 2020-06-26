Clubhouse стал доступен для пользователей Android

Версию соцсети для Android запустили изначально в США, а потом в других странах.

Социальная сеть Clubhouse стала доступна для пользователей Android. Однако в первую очередь ее протестировали в США, а затем в других англоязычных странах.

"После этого она станет доступна во всем остальном мире", — такая информация появилась в блоге компании еще 9 мая.

И вот, 21 мая российские пользователи Android в Google Play заметили приложение Clubhouse. Отметим, что официального объявления о выходе приложения на рынок России еще не было.

Напомним, что в феврале компания начала подготовку версии приложения для Android.

Фото: Pixabay



