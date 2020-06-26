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Clubhouse стал доступен для пользователей Android
Сегодня, 15:00
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shuwioll

Clubhouse стал доступен для пользователей Android

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Версию соцсети для Android запустили изначально в США, а потом в других странах. 

Социальная сеть Clubhouse стала доступна для пользователей Android. Однако в первую очередь ее протестировали в США, а затем в других англоязычных странах. 

"После этого она станет доступна во всем остальном мире", — такая информация появилась в блоге компании еще 9 мая. 

И вот, 21 мая российские пользователи Android в Google Play заметили приложение Clubhouse. Отметим, что официального объявления о выходе приложения на рынок России еще не было. 

Напомним, что в феврале компания начала подготовку версии приложения для Android. 

 

Фото: Pixabay


 

Теги: clubhouse для android, google play
Категории: Новости России, Лента новостей,

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