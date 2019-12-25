Бета-версию российского аналога Google Play запустят до конца мая

Максут Шадаев рассказал о работе над отечественным магазином приложений.

Бета-версия российского магазина приложений будет запущена до конца мая. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках правительственного брифинга министр по цифровому развитию Максут шадаев. Чиновник заметил, что отечественные специалисты занимаются разработкой технологической замены иностранных платформ AppStore и Google Play.

Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Чиновник заметил, что в мировой практике создания отдельных магазинов приложений работы ведутся исключительно на платформах Android. Задача по разработке отечественного продукта (магазина приложений) легла в первую очередь на группу VK. Максут Шадаев подчеркнул, что проект реализовывается не на бюджетные средства. При этом власти страны рассчитывают получить полноценную экосистему, которая будет способна развиваться и регулироваться крупными участниками рынка.

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Фото и видео: Правительство России