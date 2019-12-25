  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бета-версию российского аналога Google Play запустят до конца мая
Сегодня, 14:26
86
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Бета-версию российского аналога Google Play запустят до конца мая

0 0

Максут Шадаев рассказал о работе над отечественным магазином приложений.

Бета-версия российского магазина приложений будет запущена до конца мая. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках правительственного брифинга министр по цифровому развитию Максут шадаев. Чиновник заметил, что отечественные специалисты занимаются разработкой технологической замены иностранных платформ AppStore и Google Play.

Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая.

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Чиновник заметил, что в мировой практике создания отдельных магазинов приложений работы ведутся исключительно на платформах Android. Задача по разработке отечественного продукта (магазина приложений) легла в первую очередь на группу VK. Максут Шадаев подчеркнул, что проект реализовывается не на бюджетные средства. При этом власти страны рассчитывают получить полноценную экосистему, которая будет способна развиваться и регулироваться крупными участниками рынка.

Новое приложение "Госуслуг" на смартфоны установили 80% пользователей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: google play, бета-версия, максут шадаев, минцифры, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии