Бета-версию российского аналога Google Play запустят до конца мая

Бета-версия российского магазина приложений будет запущена до конца мая. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках правительственного брифинга министр по цифровому развитию Максут шадаев. Чиновник заметил, что отечественные специалисты занимаются разработкой технологической замены иностранных платформ AppStore и Google Play.
Первую бета-версию отечественного магазина приложений запустим до конца мая.
Максут Шадаев, глава Минцифры РФ
Чиновник заметил, что в мировой практике создания отдельных магазинов приложений работы ведутся исключительно на платформах Android. Задача по разработке отечественного продукта (магазина приложений) легла в первую очередь на группу VK. Максут Шадаев подчеркнул, что проект реализовывается не на бюджетные средства. При этом власти страны рассчитывают получить полноценную экосистему, которая будет способна развиваться и регулироваться крупными участниками рынка.
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Фото и видео: Правительство России
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