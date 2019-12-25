  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новое приложение "Госуслуг" на смартфоны установили 80% пользователей
Сегодня, 14:20
126
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Новое приложение "Госуслуг" на смартфоны установили 80% пользователей

0 0

Максут Шадаев рассказал об обновленном цифровом сервисе.

Большинство российских пользователей установили новое приложение от единого портала Государственных услуг на свои гаджеты. Соответствующее заявление сделал на правительственном брифинге с журналистами глава Минцифры Максут Шадаев. Чиновник уточнил перед прессой, что отзывы клиентов онлайн-приложения говорят властям о том, что "все идет неплохо". По мнению специалиста, технологический продукт стал значительно более удобным для пользователей.

В апреле мы раскатали новую версию мобильного приложения, то есть для двух платформ: для Android и для iOS. Мы видим, что уже 80% поставили новую версию мобильного приложения.

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

На "Госуслугах" открывают форму для сведений на выплаты на детей от восьми до 17 лет.

Фото и видео: Правительство России

Теги: гаджеты, госуслуги, максут щадаев, минцифры, смертфоны, цифровые технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии