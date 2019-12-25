Новое приложение "Госуслуг" на смартфоны установили 80% пользователей

Максут Шадаев рассказал об обновленном цифровом сервисе.

Большинство российских пользователей установили новое приложение от единого портала Государственных услуг на свои гаджеты. Соответствующее заявление сделал на правительственном брифинге с журналистами глава Минцифры Максут Шадаев. Чиновник уточнил перед прессой, что отзывы клиентов онлайн-приложения говорят властям о том, что "все идет неплохо". По мнению специалиста, технологический продукт стал значительно более удобным для пользователей.

В апреле мы раскатали новую версию мобильного приложения, то есть для двух платформ: для Android и для iOS. Мы видим, что уже 80% поставили новую версию мобильного приложения. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

На "Госуслугах" открывают форму для сведений на выплаты на детей от восьми до 17 лет.

Фото и видео: Правительство России