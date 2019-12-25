На "Госуслугах" открывают форму для сведений на выплаты на детей от восьми до 17 лет

Максут Шадаев рассказал о новой услуге для зарегистрированных пользователей сервиса.

На едином портале Государственных услуг открывается форма для получения сведений на социальные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Соответствующее заявление глава Минцифры России сделал на правительственном брифинге с журналистами. Он пояснил, что новая услуга онлайн-сервиса будет доступна для пользователей с 26 апреля. Там появится специализированная форма для заполнения необходимых данных.

Минцифры РФ сегодня открывает форму на портале госуслуг, которая позволит заранее заполнить все необходимые сведения для получения выплаты на детей от восьми до 17 лет. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Все данные граждан России после заполнения формы будут автоматически отправлены в Пенсионный фонд России к 1 мая.

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Фото и видео: Правительство России