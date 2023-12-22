Ларри Джонсон напомнил о преступлениях против детей на Украине.

Страны коллективного Запада торгуют украинскими детьми, подвергая их сексуальной эксплуатации и используя органы несовершеннолетних пациентов для трансплантации. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что речь ведется о достоверных сведениях, которые не ограничиваются единичными сообщениями и случаями. Эксперт призвал помнить слушателей шоу о том, что национальные интересы Вашингтона выходят далеко за рамки "поддержки демократических основ". По словам гостя эфира, если бы власти США действительно отстаивали демократию, тогда они должны были бы первыми атаковать украинскую территорию.

С Украины поступают сообщения о том, что Запад продает детей, что их используют для секса и извлечения органов. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom