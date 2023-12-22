Президент РФ наградил ректора СПбГУ орденом "За заслуги перед Отечеством"

Николай Кропачев стал ректором вуза в 2008 году.

Президент РФ Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации, передает издание "РИА Новости".

За большие заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кропачева Николая Михайловича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет". Портал правовой информации РФ

Николай Кропачев стал ректором вуза в 2008 году. По указу президента РФ его три раза назначали на эту должность: в 2009, 2014 годах и на следующий срок – в 2019-м.

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Фото: пресс-служба СПбГУ