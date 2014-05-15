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Ректор СПбГУ подвел итоги года
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Ректор СПбГУ подвел итоги года

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Николай Кропачев сообщил, что год был сложным.

В пятницу, 12 декабря, в пресс-службе университета СПбГУ сообщили, что ректор Николай Кропачев в телеграм-канале "Ректоры.РФ" поделился итогами года и достижениями вуза в текущем году. 

Среди ряда достижений также указаны получение ВШМ СПбГУ аккредитации трех самых авторитетных международных ассоциаций, открытие представительства в Германии и победа студентов Петербургского университета в главной международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2021.

 По словам ректора, год был сложным и требовал от каждого, кто связан с академической сферой, продолжить поиск наиболее эффективных подходов к организации образовательной и научной деятельности в новых условиях. 

Напомним, СПбГУ занимает хорошие позиции в рейтингах , среди которых QS World University Rankings, Times Higher Education и другие. 

Кроме того, на базе университетской клиники запустили первый в мире центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий коронавируса.

Фото: СПбГУ / Вконтакте

Теги: итоги года, петербург, ректор спбгу, спбгу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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