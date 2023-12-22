Ученым Петербурга вручили премии городского правительства

С 2024 года в среднем в два раза увеличены размеры грантов, премий, стипендий и субсидий студентам, аспирантам и ученым.

В Смольном прошла церемония вручения премий правительства Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники, достижения в сфере высшего и среднего профессионального образования. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации 29 мая.

Прошлый год был богатым на значимые события. В частности, открыто отделение Академии наук, на базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали лидирующий исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, стартовала работа еще трех передовых инженерных школ.

Помимо этого, в настоящее время на юге города создается уникальная технологическая долина – "ИТМО Хайпарк", где планируют готовить "самых передовых специалистов, проводить научные исследования и разработки мирового уровня".

С 2024 года в среднем в два раза увеличены размеры грантов, премий, стипендий и субсидий студентам, аспирантам и ученым. Премии правительства Петербурга в сфере науки и образования теперь составляют 500 тыс. рублей.

В этом году на конкурс подали 95 заявок, в том числе 36 заявок – на премии для молодых ученых.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге наградили деятелей культуры и искусства.

Фото: пресс-служба Смольного