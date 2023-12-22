В Петербурге наградили деятелей культуры и искусства

Двое удостоены знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", еще два номинанта – благодарностями губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга наградил лауреатов премии городского правительства в области культуры и искусства за 2023 год. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, премия правительства Петербурга – знак признания за уникальные проекты, в которых "соединяются великое наследие прошлого и новые идеи".

Лауреатам премии вручили дипломы. Среди них артисты, музыканты, художники, сотрудники музеев и творческие коллективы – всего 41 человек. Двое удостоены знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", еще два номинанта – благодарностями губернатора Петербурга. 30 деятелей культуры и искусства получили благодарственные письма.

Также учреждено 12 премий городского правительства. Они устанавливаются в размере 330 тыс. рублей каждая.

На заседании комиссии по премиям принято решение о поощрении номинантов, которые не были избраны в качестве лауреатов, но были отмечены комиссией за выдающиеся достижения в сфере культуры и искусства в 2023 году. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге почетными гражданами стали два медика и один музыкант.

Фото: пресс-служба Смольного