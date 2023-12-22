В 2024 году в Петербурге почетными гражданами стали два медика и один музыкант

Звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году.

Почётными гражданами Петербурга впервые стали сразу три человека. В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощёкин. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Эдуард Айламазян в течение 32 лет руководит кафедрой акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени Павлова. За это время в учебный процесс были внедрены новаторские учебные программы. Также он преподаёт на кафедре акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ, основанной им в 1998 году. Одним из значимых результатов деятельности Эдуарда Карповича является улучшение демографической ситуации. Разработанные им методики позволили спасти немалое количество новорождённых и их матерей.

Давид Голощекин является одним из самых авторитетных и популярных джазовых музыкантов, мультиинструменталист, композитор, народный артист РФ, находящийся на сцене 50 лет и получивший всемирное признание.

Дмитрий Гранов большую часть научной деятельности посвятил изучению и внедрению новых технологий в гепатопанкреатобилиарную хирургию, онкологию, трансплантологию. Особые достижения Дмитрия Анатольевича лежат в области развития трансплантологии печени.

Звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году. Первым это звание получил академик Дмитрий Лихачёв. На сегодняшний день звание "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" было присвоено 51 человеку.

Ранее парламентарии ЗакСа Северной столицы поддержали поправки в городской устав и региональное законодательство. Согласно нововведению, звание почетных граждан Петербурга не будет присваиваться посмертно.

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Фото: ЗакС Петербурга