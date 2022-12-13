В ЗакСе выбрали почетных граждан Санкт-Петербурга

ЗакС Петербурга выбрал почетных граждан Петербурга. Ими стали народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова.
Удостоверения и знак почетного гражданина Надежде Строгоновой и Эдите Пьехе вручат в Мариинском дворце в День города.
Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга является высшим знаком признательности города. С 1993 года почетными гражданами Петербурга стал 51 человек.
В прошлом году скульптуру в память о блокадном учителе открыли в Соляном переулке. Инициатива по установке памятника принадлежит учителю блокадного Ленинграда Надежде Строгоновой.
Фото: ЗакС (архив)
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