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В ЗакСе выбрали почетных граждан Санкт-Петербурга
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В ЗакСе выбрали почетных граждан Санкт-Петербурга

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Удостоверения и знак почетного гражданина Надежде Строгоновой и Эдите Пьехе вручат в Мариинском дворце в День города.

ЗакС Петербурга выбрал почетных граждан Петербурга. Ими стали народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова.

Удостоверения и знак почетного гражданина Надежде Строгоновой и Эдите Пьехе вручат в Мариинском дворце в День города.

Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга является высшим знаком признательности города. С 1993 года почетными гражданами Петербурга стал 51 человек.

В прошлом году скульптуру в память о блокадном учителе открыли в Соляном переулке. Инициатива по установке памятника принадлежит учителю блокадного Ленинграда Надежде Строгоновой. 

Фото: ЗакС (архив)

Теги: надежда строганова, почетные граждане, эдита пьеха
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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