Помощница Эдиты Пьехи опровергла новости о деменции 87-летней артистки

В СМИ появилась информация о том, что у 87-летней российской певицы Эдиты Пьехи якобы обнаружили признаки деменции и она набрала 30 килограммов веса. "КП-Петербург" связался с помощницей народной артистки СССР, которая рассказала о том, как чувствует себя Пьеха на самом деле.
Это все неправда. Не надо обращать внимания на такое. У Эдиты Станиславовны нет деменции и гипертонии. Вес она тоже не набирала. Это все придумали. Приболела гриппом, сейчас остаточные явления. Кашель, насморк. Немного простужена. Но все у нее в порядке. По дому она передвигается нормально.
Вера Зарайская, помощница народной артистки СССР Эдиты Пьехи
Вера Зарайская также уведомила журналистов, что за здоровьем певицы наблюдают в том числе близкие Пьехи.
С внуком Эдита Станиславовна созванивается, она не брошена. Рядом с ней обязательно кто-то находится. Ее никто ни на минуту не бросает.
Вера Зарайская, помощница народной артистки СССР Эдиты Пьехи
В настоящее время Эдита Станиславовна живет в своем доме за городом. А на публике перестала появляться исключительно из-за возраста.
Ранее мы писали, что Губернаторский симфонический оркестр Петербурга откроет гастрольный тур концертом в Тихвине.
Фото: Официальный сайт Эдиты Пьехи
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