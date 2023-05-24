Помощница Эдиты Пьехи опровергла новости о деменции 87-летней артистки

Она отметила, что певица перенесла грипп и сейчас ей уже лучше.

В СМИ появилась информация о том, что у 87-летней российской певицы Эдиты Пьехи якобы обнаружили признаки деменции и она набрала 30 килограммов веса. "КП-Петербург" связался с помощницей народной артистки СССР, которая рассказала о том, как чувствует себя Пьеха на самом деле.

Это все неправда. Не надо обращать внимания на такое. У Эдиты Станиславовны нет деменции и гипертонии. Вес она тоже не набирала. Это все придумали. Приболела гриппом, сейчас остаточные явления. Кашель, насморк. Немного простужена. Но все у нее в порядке. По дому она передвигается нормально. Вера Зарайская, помощница народной артистки СССР Эдиты Пьехи

Вера Зарайская также уведомила журналистов, что за здоровьем певицы наблюдают в том числе близкие Пьехи.

С внуком Эдита Станиславовна созванивается, она не брошена. Рядом с ней обязательно кто-то находится. Ее никто ни на минуту не бросает. Вера Зарайская, помощница народной артистки СССР Эдиты Пьехи

В настоящее время Эдита Станиславовна живет в своем доме за городом. А на публике перестала появляться исключительно из-за возраста.

Ранее мы писали, что Губернаторский симфонический оркестр Петербурга откроет гастрольный тур концертом в Тихвине.

Фото: Официальный сайт Эдиты Пьехи