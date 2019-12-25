Депутаты ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой за то, что она не стала Почетным гражданином Петербурга

Голосование прошло 20 мая.

Группа петербургских депутатов решила обратиться к Эдите Пьехе с извинением. Дело в том, что народная артистка СССР уже 14 раз была номинирована на звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга, но накануне были выбраны другие кандидатуры.

Почетными гражданами избрали директора Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Евгения Шляхто и начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина. Также среди номинантов были Эдита Пьеха (она получила 12 голосов) и поэт Илья Резник (за него проголосовало 17 человек).

Депутаты ЗакСа, которые отдали свой голос певице, обратились к ней с коллективным письмом. В нем приняли участие Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова и Александр Рассудов. Они извинились за городской парламент и отметили, что Эдита Станиславовна и без всякого звания является символом Петербурга.

Ранее Piter.TV подробнее рассказал о новых Почетных гражданах.