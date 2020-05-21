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Эдита Пьеха раскрыла необычное имя правнучки, которое держалось в секрете
Сегодня, 12:45
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Alena_Zinovieva

Эдита Пьеха раскрыла необычное имя правнучки, которое держалось в секрете

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Новорожденной девочке дали древнегреческое имя.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскрыла необычное имя своей правнучки, которое до сих пор держалось в секрете. Певица опубликовала в Instagram фотографию с внучкой Эрикой, подписав ее: "Эрика – мама двух чудесных девочек", добавив в комментариях запись: "Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы!".

Таким образом, все узнали имя новорожденной девочки. Ей дали древнегреческое имя Ида. Это второй ребенок Эрики Быстровой. Старшей дочери Василисе сейчас 7 лет.

Ранее мы писали, что переболевшую коронавирусом Фрейндлих выписали из больницы.

Фото: ВКонтакте / Эдита Пьеха

Теги: имя, правнучка, эдита пьеха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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almirnin
Сегодня 13:23

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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