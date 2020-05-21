Эдита Пьеха раскрыла необычное имя правнучки, которое держалось в секрете

Новорожденной девочке дали древнегреческое имя.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха раскрыла необычное имя своей правнучки, которое до сих пор держалось в секрете. Певица опубликовала в Instagram фотографию с внучкой Эрикой, подписав ее: "Эрика – мама двух чудесных девочек", добавив в комментариях запись: "Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы!".

Таким образом, все узнали имя новорожденной девочки. Ей дали древнегреческое имя Ида. Это второй ребенок Эрики Быстровой. Старшей дочери Василисе сейчас 7 лет.

Ранее мы писали, что переболевшую коронавирусом Фрейндлих выписали из больницы.

Фото: ВКонтакте / Эдита Пьеха