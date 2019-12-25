Переболевшую коронавирусом Фрейндлих выписали из больницы

Актрису госпитализировали 25 декабря.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила директор БДТ имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

Актрису госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова 25 декабря. У нее диагностировали коронавирус. В течение месяца Фрейндлих находилась в реанимации. После курса лечения и реабилитации она чувствует себя хорошо. В начале февраля актриса получила отрицательный тест на коронавирус. В БДТ имени Г. А. Товстоногова, где служит Алиса Бруновна, надеются на ее скорейшее возвращение на сцену.

Ранее актриса Анастасия Веденская раскрыла подробности конфликта в Петербурге.

Фото: bdt.spb.ru