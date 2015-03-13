Артистка получила отрицательный тест на COVID-19.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса. Пока что актриса останется в больнице под присмотром медиков, узнали в "ТАСС" со ссылкой на БДТ им. Товстоганова.

При сохранении положительной динамики Алису Бруновну выпишут из стационара. Напомним, она проходит лечение в клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ. В медучреждении артистка провела более месяца. Ее госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. На протяжении долгого времени состояние оценивалось как стабильно тяжелое, актриса находилась в реанимационной палате. 26 января ее перевели в леченое отделение.

Фото: официальный сайт БДТ им.Товстоганова / Стас Левшин