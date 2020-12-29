Врачи назвали осложнения у больной коронавирусом Алисы Фрейндлих

Петербургские врачи продолжают бороться за здоровье актрисы Алисы Фрейндлих, которая находится в одной из больниц с подтвержденным коронавирусом. В среду, 20 января, врачи назвали осложнения, из-за которых артистка пока не может пойти на поправку, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.
Состояние Фрейндлих стабильно тяжелое, без какой-либо динамики. Отмечается, что актриса пережила цитокиновый шторм – опасное и потенциально смертельное осложнение, когда иммунная система человека начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать. Врачи смогли купировать состояние. Помимо этого на болезни сказывается многолетний стаж курения. Врачи также отметили, что негативным фактором является недостаточная масса тела.
Для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное – в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны
отметил источник.
Ранее мы писали, что в Петербурге создали памятку для записи на вакцинацию от COVID-19.
Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова (Стас Левшин)
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