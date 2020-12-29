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В Петербурге создали памятку для записи на вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 19:36
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smirenny

В Петербурге создали памятку для записи на вакцинацию от COVID-19

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Благодаря памятке горожане могут понять, как записаться на вакцинацию против коронавируса.

В среду, 20 января, на портале "Здоровье петербуржца" разместили специальную памятку для записи на вакцинацию, сообщили в комитете по здравоохранению. 

Для того, чтобы получить прививку, нужно зайти в личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца", там выбрать раздел "Запись к врачу", а после "Запись на вакцинацию от COVID-19". Далее необходимо указать район и медучреждение, при выборе специальности отметить "Вакцинация от COVID-19" и оформить запись. Напомним, чтобы создать личный кабинет на портале "Здоровье петербуржца", нужно быть зарегистрированным на "Госуслугах".

Также можно записаться по телефону центров записи. 

Ранее мы писали, что в Петербурге заработают выездные прививочные бригады.

Фото: Pixabay

Теги: вакцинация от коронавируса, коронавирус, памятка для записи на вакцинацию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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