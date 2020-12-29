В Петербурге заработают выездные прививочные бригады

В стационарах находится более 9 тысяч человек.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник. Об этом он сообщил на совещании с руководителями комитета по здравоохранению.

На данный момент в городе работают 70 пунктов вакцинации, планируются к открытию еще 50 на базе поликлиник, федеральных и частных медучреждений. Привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек. В ближайшее время в Петербург поступит еще 66 тысяч доз вакцины.

Общее количество больных составляет 67 тысяч человек. Количество пациентов за неделю снизилось на 4,4%, но цифра все равно остается большой. В стационарах для них подготовили 12488 коек. Из них свободны 26,8%. На лечении в реанимации находится 705 человек, на ИВЛ – 336 пациентов. Еженедельный прирост заболеваемости составил 8%.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржцы придумали сервис для быстрого поиска талонов на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV