Актриса Анастасия Веденская раскрыла подробности конфликта в Петербурге

Ее ударили по голове пивным бокалом, она истекала кровью.

Анастасия Веденская впервые прокомментировала конфликт, в котором она недавно пострадала. Актриса раскрыла подробности неприятного инцидента на своей странице в Instagram. К посту она прикрепила фотографии с последствиями потасовки.

Конфликт разгорелся в ночь на 11 февраля в одном из заведений на улице Марата. После премьеры фильма "Дочь тьмы" в Петербурге Веденская вместе с сыном Гордеем вернулась в отель и решила немного отдохнуть в ресторане вместе с режиссером картины Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой.

Когда произошла заварушка, мальчик уже поднялся в свой номер. Несмотря на это, обеспокоенная актриса позвонила бывшему мужу и отцу Гордея Владимиру Епифанцеву, который проживал в том же отеле, но в другом номере, и попросила его присмотреть за ребенком. Услышав дрожащий голос экс-супруги, Епифанцев "пулей рванул в ресторан". Там он увидел ужасающее зрелище: бывшая жена была вся в крови и теряла сознание.

"Когда он увидел меня, уже почти теряющую сознание от потери крови, в пропитанных кровью джинсах и свитере, у него случился шок от увиденного, и он подумал, что я умираю. Мне интересно, как поступили бы все эти говнокомментаторы, обвиняющие Епифанцева в излишней агрессии, если бы они увидели мать своих детей и близкого человека в крови в окружении пьяных и неадекватных людей", - задалась вопросом Веденская.

Во время беседы в ресторане актриса завела разговор о неприемлемости домашнего насилия. Некая 28-летняя Виктория схватила пивной бокал и ударила его о голову Анастасии. За бывшую жену заступился Епифанцев и отвесил нападавшей пощечину. После этого завязалась драка с участием других людей. Сотрудники ресторана нажали тревожную кнопку, после чего прибыла вневедомственная охрана.

Веденскую увезли в больницу. Зачинщицу конфликта Викторию доставили в отделение и составили на нее протокол.

Фото: Instagram / anastasia_vedenskaia