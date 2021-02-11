В Петербурге прошел премьерный показ мистического триллера "Дочь тьмы"

Главную роль в фильме исполнила Анастасия Веденская.

В среду, 10 февраля, в Петербурге прошел премьерный показ триллера "Дочь тьмы" режиссера Ростислава Мусаева. Фильм представили зрителям исполнительница главной роли Анастасия Веденская и генеральный продюсер Рустам Мусаев.

Действие разворачивается в России конца 19 века. В одну из уездных деревень приезжает невеста барина – роковая красавица, манящая и таинственная Аделаида. Все от мала до велика попадают под чары девушки. Кажется, никто не устоит перед ее статью, улыбкой и голосом. Но есть в приезжей невесте и что-то пугающее. Лишь один человек может не впасть в искушение перед ее уловками – тот, которого все считают не от мира сего.

Аделаида и деревенский блаженный Иван сойдутся в схватке темных и светлых сил. От исхода этого поединка будет зависеть будущее всех жителей деревни.

Режиссер фильма Ростислав Мусаев признался, что "Дочь тьмы" – в первую очередь драма, в центре которой человеческая душа и отношения. Мистика, по его словам, просто добавляет изюминку. Кастинг на главную роль длился около полутора месяцев, пробы на роль Аделаиды прошли 30 актрис. Анастасию Веденскую предложил попробовать художник по реквизиту. Она идеально подошла на эту роль и была утверждена сразу же.

Мистический триллер-притча, снятый в традициях Николая Гоголя и Алексея Толстого, выйдет в российский прокат 18 февраля. Кроме Веденской в фильме сыграли Сергей Горобченко, Юрий Рязанов, Алексей Рыжков, Алексей Дмитриев и др.

Фото: Piter.TV, пресс-служба фильма "Дочь тьмы"

Видео: Piter.TV, пресс-служба фильма