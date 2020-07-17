Ленинградский зоопарк предложил выбрать имена для новых верблюдиц

В Ленинградском зоопарке запустили конкурс на выбор имен для двух новых жительниц. Организаторы предлагают участникам придумать варианты, связанные с созвездиями.

В Ленинградском зоопарке появились 2 новые верблюдицы, которым пока еще не дали имена. Представители зоосада предложили петербуржцам принять участие в конкурсе и помочь подобрать подходящие варианты.

Главное требование к участникам заключается в том, что имена должны быть связаны с созвездиями. Все поступившие предложения рассмотрят сотрудники отдела "Копытные и мелкие животные", которые выберут наиболее подходящие варианты.

Имена для новых обитательниц зоопарка объявят 27 июля.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке агути Оливер нашел невесту.

Фото: Ленинградский зоопарк