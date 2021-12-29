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Скульптуру в память о блокадном учителе открыли в Соляном переулке
Сегодня, 12:21
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Скульптуру в память о блокадном учителе открыли в Соляном переулке

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Установить памятник предложила учитель блокадного Ленинграда Надежда Строгонова.

В четверг, 27 января, в Соляном переулке у дома №9 открыли скульптурную композицию "Памяти блокадным учителям".

Инициатива по установке памятника принадлежит учителю блокадного Ленинграда Надежде Строгоновой. В сентябре она отпраздновала 101 год, 53 из которых она отдала педагогике. Известно, что  Надежда Строгонова работала в детском доме, который спас и эвакуировал 625 ленинградских сирот, после работала в школе. 

Губернатор Александр Беглов напомнил, что День Ленинградской Победы является священным праздником для петербуржцев. Также градоначальник пригласил горожан посетить выставку в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Смольный

Теги: скульптуру в память о блокадном учителе, соляной переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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