Скульптуру в память о блокадном учителе открыли в Соляном переулке

Установить памятник предложила учитель блокадного Ленинграда Надежда Строгонова.

В четверг, 27 января, в Соляном переулке у дома №9 открыли скульптурную композицию "Памяти блокадным учителям".

Инициатива по установке памятника принадлежит учителю блокадного Ленинграда Надежде Строгоновой. В сентябре она отпраздновала 101 год, 53 из которых она отдала педагогике. Известно, что Надежда Строгонова работала в детском доме, который спас и эвакуировал 625 ленинградских сирот, после работала в школе.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что День Ленинградской Победы является священным праздником для петербуржцев. Также градоначальник пригласил горожан посетить выставку в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Смольный