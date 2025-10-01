Петербургский парламент не сможет выбрать новых почетных граждан в 2026 году

В 2026 году в Санкт-Петербурге не будут присваивать звание "Почетный гражданин города". Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, депутаты текущего созыва исчерпали отведенный лимит.

Согласно установленным правилам, за пятилетний срок работы парламентарии могут вручить знак почетного гражданина не более чем десяти жителям Северной столицы. Поскольку выборы нового созыва ЗакСа состоятся только 20 сентября 2026 года, а процедура присвоения звания должна проходить до Дня города, провести награждение в этом году не представляется возможным.

В прошлом году звания удостоились три человека: руководитель Совета городской общественной организации ветеранов Василий Волобуев, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда Зиновий Меркин, а также председатель правления организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

