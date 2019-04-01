  1. Главная
В Петербурге запустят масштабную программу профориентации для граждан всех возрастов
Сегодня, 22:05
Утвержден план профессионального тестирования и консультаций на 2025 год.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал распоряжение о реализации Плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации города. Программа направлена на повышение профессиональной компетентности жителей и их адаптации к современному рынку труда.

План предусматривает сотрудничество службы занятости с образовательными учреждениями всех уровней. В рамках инициативы будут проводиться профессиональные тестирования, консультации и внедряться новые методы вовлечения студентов и взрослых в трудовую деятельность. Особое внимание уделено молодежи с ограниченными возможностями, многодетным семьям и гражданам "серебряного возраста".

Реализация программы направлена на укрепление трудовой базы региона и повышение конкурентоспособности Петербурга на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга

