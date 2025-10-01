Школьникам показали фильм о том, как профессия инженера меняет жизни людей

Для старшеклассников выпустили новый короткометражный фильм "Мосты", посвященный профессии инженера-проектировщика. Картина вошла в культурно-гуманитарный проект "О будущем", который помогает подросткам определиться с выбором профессии и по-новому взглянуть на современные специальности. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Фильм рассказывает историю школьников, стоящих перед важным жизненным этапом — выбором будущего пути. Главный герой сначала воспринимает проектирование мостов как обычную техническую работу, связанную с чертежами и расчетами. Однако со временем он начинает понимать, что мосты соединяют не только берега рек, но и людей, их судьбы, города и целые поколения.

Авторы проекта сделали акцент не на сухой профориентации, а на эмоциональной истории взросления. Через сюжет подросткам показывают, что инженерные профессии требуют не только знаний, но и высокой ответственности. Решения специалистов напрямую влияют на безопасность, комфорт и качество жизни людей.

Создатели проекта считают, что современным школьникам важно рассказывать о строительных профессиях простым и понятным языком. Именно поэтому для профориентации выбрали формат художественного кино, а не традиционных лекций или презентаций. Картина также поднимает тему личного выбора, командной работы и понимания собственной роли в будущем.

Фильм "Мосты" стал четвертой профориентационной работой проекта "О будущем". Его создали при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Картина уже доступна для бесплатного просмотра.

Фото: сайт проекта "О будущем"