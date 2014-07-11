Смольный ищет проектировщика для второго этапа Южной широтной магистрали

Дирекция транспортного строительства Петербурга объявила конкурс на проект второго этапа магистрали.

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта планировки второго этапа Южной широтной магистрали. Конкурс открыт с 19 сентября 2025 года, максимальная стоимость работ составляет 54 млн рублей, срок исполнения — до конца 2027 года.

Второй этап магистрали предполагает участок от перспективного продолжения шоссе Подбельского до Софийской улицы. В рамках проекта планируется строительство транспортных развязок на пересечении с Московским шоссе и Софийской улицей, путепровода через М-11, а также прокладка трамвайной линии.

Первый этап Южной широтной магистрали сейчас строится от Сарицкой улицы до шоссе Подбельского. Третий перспективный этап предусматривает продолжение магистрали от Софийской улицы до Советского проспекта с развязкой на пересечении с проспектом и путепроводом через железнодорожные пути Волховстроевского направления. Для него уже выдано задание на разработку проектной документации.

