Строительная готовность Южной широтной магистрали достигла 60%

Строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Пушкинском районе продолжается полным ходом. Согласно сообщению пресс-службы Смольного, степень готовности проекта на данный момент составляет около 60%.

Недавно открыто временное автомобильное движение по путепроводу вдоль Петербургского шоссе, являющемуся одним из трёх ключевых мостовых сооружений магистрали. Завершён процесс бетонирования пролетов путепровода над линиями железнодорожного полотна Витебского направления, что позволило достичь 80-процентной готовности конструкции. Уровень готовности второго путепровода, проходящего над путями Балтийской железной дороги, оценивается в 85%.

Основное полотно ЮШМ фактически полностью построено и покрыто нижним слоем асфальтобетонного покрытия, теперь предстоит соединить его с путепроводами. Параллельно ведется монтаж системы уличного освещения и установка защитных шумоизоляционных барьеров.

Пересечение магистральной трассы с Петербургским шоссе выполнено на 70%; все четыре полосы имеют асфальтированное покрытие нижнего слоя. Сейчас рабочие заняты состыковкой двух подъездных путей с трассой Петербургского шоссе в местах расположения старой объездной дороги, используемой временно во время строительных работ. Наряду с этим идёт сооружение масштабной транспортной развязки с дорогой Подбельского, включающей два выезда и круговое поворотное кольцо. Одновременные предварительные работы производятся и на самой трассе Подбельского с целью последующей модернизации дорожного полотна.

На стройплощадке одновременно работает команда из 285 специалистов и задействована 71 единица техники. Общая протяжённость возводимого участка магистрали составляет более семи километров. Новый объект предусматривает наличие от четырёх до шести автомобильных полос и соединит Усть-Славянское шоссе, Сарицкую улицу, трассу Петербургского шоссе и дорогу Подбельского, в дальнейшем планируется присоединение и Московского шоссе.

Запуск Южносибирской магистрали позволит сократить объём транзитного автомобильного потока через населённые пункты Пушкин и Павловск, а также разгрузить железнодорожные переездные участки.

Фото: Правительство Петербурга