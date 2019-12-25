Южная широтная магистраль в Петербурге: путепровод через ж/д пути Витебского направления готов наполовину

Работы на объекте идут в условиях действующего железнодорожного движения.

Строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ) в Пушкинском районе Петербурга набирает обороты. Один из ключевых объектов — путепровод через железнодорожные пути Витебского направления — готов на 55%. Это самое длинное искусственное сооружение на трассе: его протяжённость составляет 346 метров, а один из пролетов достигает 63 метров. Об этом рассказали в Смольном.

Работы на объекте идут в условиях действующего железнодорожного движения. Монтаж металлических конструкций приходится выполнять в специальные временные окна, согласованные с графиком поездов. Уже установлено более 2 тысяч тонн балок, а всего на путепровод доставлено 3,5 тысячи тонн металлоконструкций. Завершить монтаж планируют осенью. Также возводится подпорная стена, необходимая для удержания насыпи — фундамент и ростверки уже готовы.

Южная широтная магистраль должна связать Сарицкую улицу с Петербургским и Подбельским шоссе, предлагая водителям 4–6 полос движения. Помимо путепровода через Витебское направление, в составе проекта — еще два: один пересечёт пути Балтийского направления, второй появится в створе Петербургского шоссе. На этих объектах также ведутся активные работы: на одном монтируют плиты пролётов, на другом завершают устройство подъездов и армирование конструкции.

Проект ЮШМ реализуется с 2024 года и призван стать дублером южного участка КАД. Он разгрузит Царскосельский переезд и сократит транзит через Пушкин и Павловск. Общая протяжённость первого этапа — более 7 километров, ежедневно на стройке работает около 300 специалистов и 70 единиц техники.

После завершения всех этапов ЮШМ соединится с Волхонским шоссе, образовав южную транспортную дугу Петербурга, а в дальнейшем — с федеральной трассой М11 "Нева" и магистралью Р21 "Кола".

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)