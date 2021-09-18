Галерея Почетных граждан Санкт-Петербурга пополнилась новыми портретами

Галерею дополнили изображениями восьми исторических личностей, удостоенных звания до 1917 года.

В Мариинском дворце состоялось обновление Галереи Почетных граждан Санкт-Петербурга. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский на брифинге рассказал о завершении работ по реэкспозиции.

По словам спикера парламента, Галерея пополнилась портретами восьми человек, получивших высокое звание в период до 1917 года. Отныне знакомство посетителей с экспозицией начнется именно с этих новых изображений. Учитывая, что число почетных граждан постоянно увеличивается, картины разместили в три ряда. Такое решение позволило оставить свободное пространство для портретов будущих обладателей звания, которых будут назначать уже следующие созывы законодательной власти.

Напомним, что звание "Почетный гражданин" было учреждено в Российской империи Манифестом "О состояниях" 10 апреля 1832 года для привилегированной категории "городских обывателей". В настоящее время в Северной столице насчитывается 57 почетных граждан.

