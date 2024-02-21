Доля поступивших в петербургские техникумы и колледжи возросло почти на 60% после эксперимента по упрощению ОГЭ

‎Результаты эксперимента признаны успешными, и исследование выявило ряд проблем, благодаря включению Москвы и Петербурга в проект.

‎В Петербурге, по итогам первого года эксперимента, направленного на улучшение доступности среднего профессионального образования, число студентов, поступивших в колледжи и техникумы, возросло до 58%. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС.

‎Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ стартовал в 2025 году. В рамках этого проекта выпускники 9-х классов из Санкт-Петербурга, Москвы и Липецкой области могут сдавать экзамены по двум предметам вместо четырех, что значительно облегчает поступление в учебные заведения.

‎По итогам эксперимента в Северной столице наблюдается увеличение бюджетных мест на специальности в области "математических и естественных наук" на 5%, а также рост интереса к "инженерно-техническим направлениям".

‎Результаты эксперимента признаны успешными, и исследование выявило ряд проблем, благодаря включению Москвы и Петербурга в проект. В будущем планируется подключение еще девяти регионов, что позволит создать более полное представление о ситуации.

‎В декабре 2025 года Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, продлевающий срок эксперимента по упрощенному поступлению в учреждения среднего профессионального образования до 2029 года. Поправки расширили список регионов-участников, включая Санкт-Петербург.

‎Кроме того, стало известно, что в Петербурге педагоги получат компенсации за работу в аудиториях, где проводятся ЕГЭ и ОГЭ. Эти выплаты будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований, а их размер будет зависеть от отработанного времени. В течение дня педагоги и другие специалисты смогут заработать от 928 рублей до 4,6 тысяч рублей.

‎Фото: Piter.TV