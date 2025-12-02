Выставочный зал "Манеж" в Петербурге сменил статус на музейно-выставочный комплекс

Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге официально изменил свой статус. Теперь учреждение именуется музейно-выставочным комплексом.

Решение о преобразовании было принято в связи с расширением масштабов деятельности площадки. Вице-губернатор отметил, что сегодня "Манеж" представляет собой целый комплекс музейно-выставочных пространств, который оказывает все более существенное влияние на культурную жизнь Северной столицы. На протяжении более чем десятилетия там создаются масштабные экспозиции, знакомящие публику с российским и мировым искусством, а также реализуются просветительские программы.

Каждый проект "Манежа" становится заметным и ожидаемым событием. Среди наиболее ярких выставок последних лет выделяются "Покой и радость", "Первая позиция. Русский балет", "Город-герой Ленинград", а также "Великая страна — великая Победа. 1941–1945".

В настоящее время в комплексе работает проект "Все Бенуа — Всё Бенуа", который еще до своего завершения собрал рекордные 200 тысяч посетителей. Планы на 2026 год включают выставку "Русский императив", проект об истории анимации "Русские аниматоры. Лаборатория одушевления", а также экспозицию, приуроченную к 150-летию Союза театральных деятелей. Каждый год "Манеж" принимает свыше 300 тысяч гостей.

Фото: Piter.TV