Изменения в законе о почётных гражданах окончательно одобрили в Петербурге

Парламентарии ввели ограничение на присвоение звания только 10-ти гражданам за созыв.

В среду, 30 ноября, парламентарии ЗакСа Северной столицы поддержали в третьем, окончательном чтении законопроект о почётных гражданах города. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Изменения коснулись отмены лимита на 2 присваиваемых звания почетного гражданина в год: его заменили на другое ограничение, согласно которому почётными гражданами могут избрать максимум 10 человек за созыв.

Нововведенияя получили поддержку 47-ми депутатов, 1 проголосовал против.

Ранее мы сообщили о том, что ЗакС Петербурга готов выделить 41,1 млн рублей на охрану Мариинского дворца.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)