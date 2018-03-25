ЗакС Петербурга готов выделить 41,1 млн рублей на охрану Мариинского дворца

Будущим работникам необходимо обладать знаниями в сфере обеспечения безопасности.

ЗакС Северной столицы объявил конкурс на охрану Мариинского дворца. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 41,1 млн рублей.

Согласно требованиям заказчика, надзор за объектом должен вестись круглосуточно. Будущим работникам необходимо иметь действующую лицензию на охранную деятельность и разрешение на оружие.

Кроме того, охранники должны знать, как обращаться с системами оповещения, тревожной кнопкой, уметь пользоваться металлодетектором, досмотровыми установками и системами видеонаблюдения. Кроме того, им необходимо продемонстрировать знания инструкций в случае захвата заложников и пожара.

Ранее мы сообщили о том, что детский сад в Невском районе на 200 мест оценили почти в 500 млн рублей.

Фото: Piter.TV