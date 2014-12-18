Звание "Почётный гражданин Петербурга" больше не будут присваивать посмертно

Решение было принято в ходе заседания в среду, 15 ноября.

Парламентарии ЗакСа Северной столицы поддержали поправки в городской устав и региональное законодательство. Согласно нововведению, звание почетных граждан Петербурга не будет присваиваться посмертно. Решение было принято в ходе заседания в среду, 15 ноября.

В закон "О звании "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" добавлено правило об обязательном присвоении этого звания при жизни. Кроме того, депутаты скорректировали правила рассмотрения документов, необходимых для допущения кандидатов в парламент. Как уточнил один из авторов инициативы представитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов, в случае смерти кандидата обсуждение присвоения ему такого звания отменяется.

Аналогичные изменения также внесены в Устав Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты предложили Госдуме продлить детские выплаты до 18 лет.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга