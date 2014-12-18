Петербургские депутаты предложили Госдуме продлить детские выплаты до 18 лет

Сейчас деньги получают граждане страны до 17 лет.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли в окончательном чтении проект постановления о внесении законопроекта об изменении федеральной нормы о детских пособиях в Госдуму РФ. Вопрос рассмотрели в ходе заседания в среду, 15 ноября.

Так, парламентарии Северной столицы предлагают указанные выплаты до достижения их получателями 18 лет: сейчас деньги получают до 17 лет, однако, как подчеркнули авторы инициативы, в этом возрасте большинство несовершеннолетних ещё зависимы от родителей.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость патента для трудовых мигрантов возрастёт в Петербурге.

Фото: Piter.TV