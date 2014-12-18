Стоимость патента для трудовых мигрантов возрастёт в Петербурге

Платёж будет равен 4,6 тыс. рублей вместо текущих 4,4 тыс.

Парламентарии петербургского ЗакСа рассмотрели во втором и в третьем чтениях законопроект, касающийся регионального коэффициента, необходимого для расчёта авансовых платежей за патент на работу для трудовых мигрантов. Обсуждение инициативы прошло на заседании в среду, 15 ноября.

Судя по тексту документа, в следующем году коэффициент составит 1,597223, то есть, он вырастет на 4,5%. По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, платёж будет равен 4,6 тыс. рублей вместо текущих 4,4 тыс. Аналогичные изменения произойдут в соседней Ленобласти.

Документ быстро перешёл в третье чтение, так как в ходе второго не было предложено правок.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе повторно отказались рассматривать проект о взносах на капремонт.

Фото: Piter.TV