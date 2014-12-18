В ЗакСе повторно отказались рассматривать проект о взносах на капремонт

Изначально исключить вопрос из повестки предложил единоросс Владимир Носов.

Депутаты ЗакСа Северной столицы повторно исключил из повестки законопроект фракции "Яблоко", который подразумевает введение размера минимальных взносов на капитальный ремонт на законодательном уровне. Решение было принято на заседании в среду, 15 ноября.

Изначально исключить вопрос из повестки предложил единоросс Владимир Носов. По итогам обсуждения, 35 депутатов проголосовали за такое решение. Ещё 13 высказались против.

Отметим, что сейчас размер взносов за капремонт определяет городское правительство, а не ЗакС. Носов аргументировал свою позицию относительно предложения тем, что оно нуждается в доработке и не имеет заключение губернатора. Замглавы фракции "Яблока" Борису Вишневскому не предложили прокомментировать инициативу.

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Фото: Piter.TV