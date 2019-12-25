Смольный не стал увеличивать расходы на петербургское метро на 5 млрд рублей

Бюджетная комиссия Петербурга не стала принимать поправку к проекту бюджета от партии "Яблоко". Представители фракции в городском парламенте предложили выделить дополнительные 5 млрд рублей, из Резервного фонда на строительство метрополитена. Об этом рассказал депутат Борис Вишневский в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, против инициативы возразили комтранс и КРТИ. Оба ведомства подчеркнули, что денег на реализацию проектов в подземке и так хватает.
Вишневский уточнил, что поправку уже поддержал Бюджетно-финансовый комитет ЗАКСа (БФК), однако позже ведомство резко изменило своё решение.
Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Чернышевская" начался новый этап реконструкции.
Фото: Piter.TV
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