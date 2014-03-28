ЗакС Ленобласти принял законопроект о новых мерах соцподдержки почетных граждан

Губернатор Ленобласти из 90-х и экс-главврач областной клинической больницы стали новыми почетными гражданами региона.

7 июля областные парламентарии проголосовали за поддержку законопроекта о дополнительных льготах для почетных граждан региона и выбрали двоих новых деятелей, достойных этого звания. В ряды почетных граждан вошли 76-летний Александр Беляков, губернатор Ленобласти в 1991-1996 годах, и 73-летний Валерий Тришин, бывший главный врач Ленинградской областной клинической больницы в 1986 - 2015 годах.

Вместе с прочими достойными членами общества, новые почётные граждане с 1 января 2022 года, согласно законопроекту, будут получать путевку в пансонаты и санатории или отдыхать на курорте за счет бюджета областного правительства. Также для них будет предусмотрено добровольное медстрахование и увеличится размер ежегодной денежной выплаты.

Об этой инициативе Piter.TV писал еще в начале июня - теперь она официально стала одним из положений областного закона.

Фото: ЗакС Ленобласти, архив