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В Ленобласти увеличится размер выплат почетным гражданам
Сегодня, 13:09
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В Ленобласти увеличится размер выплат почетным гражданам

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Александр Дрозденко озаботился льготами почетных граждан региона.

В областном законе "О звании "Почетный гражданин Ленинградской области" появятся дополнительные поправки, инициированные губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. В частности, увеличится размер ежегодной денежной выплаты - с 90 000 рублей до 250 000 рублей, - повится компенсация путёвки в санаторий России - до 90 000 рублей, - и оплата полиса добровольного медицинского страхования - за 114 000 рублей. 

Данное звание присваивается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие Ленобласти, повышение ее роли и авторитета в России и за рубежом, в укрепление демократии и защиты прав человека, а также в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. На данный момент в списке почетных граждан Ленобласти значатся 38 человек, среди них: Cвятейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, композитор Исаак Шварц, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, депутат Государственной Думы Василий Пискарев, гендиректор "Лужского абразивного завода" Вадим Борисов, гендиректор "Птицефабрики Роскар" Валерий Горячев и другие. 

Ранее в Тихвинском районе утвердили награду лучшим труженикам. 

Фото: Pixabay

 

 

Теги: денежная выплата, дрозденко, ленобласть, льготы, почетный гражданин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 14:13

У них и так денег как фантиков, а им ещё пихают..

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