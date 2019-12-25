В Ленобласти увеличится размер выплат почетным гражданам

Александр Дрозденко озаботился льготами почетных граждан региона.

В областном законе "О звании "Почетный гражданин Ленинградской области" появятся дополнительные поправки, инициированные губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. В частности, увеличится размер ежегодной денежной выплаты - с 90 000 рублей до 250 000 рублей, - повится компенсация путёвки в санаторий России - до 90 000 рублей, - и оплата полиса добровольного медицинского страхования - за 114 000 рублей.

Данное звание присваивается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие Ленобласти, повышение ее роли и авторитета в России и за рубежом, в укрепление демократии и защиты прав человека, а также в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. На данный момент в списке почетных граждан Ленобласти значатся 38 человек, среди них: Cвятейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, композитор Исаак Шварц, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, депутат Государственной Думы Василий Пискарев, гендиректор "Лужского абразивного завода" Вадим Борисов, гендиректор "Птицефабрики Роскар" Валерий Горячев и другие.

Ранее в Тихвинском районе утвердили награду лучшим труженикам.

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