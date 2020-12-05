В Тихвинском районе утвердили награду лучшим труженикам

Медаль "За трудовую доблесть" будут вручать доблестным труженикам Тихвинского района.

Глава Тихвинского района Александр Лазаревич утвердил нагрудный знак "За трудовую доблесть", на который могут рассчитывать местные жители с 20-летним профессиональным стажем и особыми заслугами в сфере социально-экономического развития города и района. Положение об этом появилось на портале Тихвинского муниципального района 24 мая.

В постановлении об утверждении награды уточняется, что к числу особых заслуг относятся сведения о высоких производственных показателях, выпуске высокотехнологичной продукции, внедрении новейших технологий, изобретательской и рационализаторской деятельности, подготовке и воспитании высококвалифицированных кадров, о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую или служебную деятельность, о победах в международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства.

Вносить на рассмотрение кандидатуры доблестных тружеников могут руководители предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Тихвинского района; общественные организации Тихвинского района, объединяющие пенсионеров, ветеранов труда и вооруженных сил; глава Тихвинского района и глава администрации Тихвинского района, глава Тихвинского городского поселения, главы сельских поселений и главы администраций сельских поселений, входящих в состав Тихвинского района.

Наградной знак "За трудовую доблесть" является третьей по значимости наградой Тихвинского района после звания "Почетного гражданина Тихвина и района" и Почетного знака "За заслуги перед Тихвинским районом" и носится на правой стороне груди ниже государственных наград СССР, Российской Федерации и наград Ленинградской области.

Фото: Pixabay и официальный сайт Тихвинского муниципального района