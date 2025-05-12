Петербургские боксёры взяли семь медалей в Саранске

Три золота и полный комплект наград у спортсменов Северной столицы.

В Саранске завершился чемпионат России по боксу, который проходил с 27 августа по 4 сентября. Соревнования собрали 312 спортсменов из 62 регионов страны. Медали разыгрывались в 13 весовых категориях. Петербургские боксёры показали блестящий результат, завоевав семь наград: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в своём канале в Max назвал имена чемпионов: Илья Попов, Александр Зырянов и Владислав Муравин поднялись на высшую ступень пьедестала. Остальные призёры также внесли вклад в общую копилку города. Успех петербургских спортсменов подтверждает высокий уровень подготовки и сильные традиции бокса в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что более 700 петербургских спортсменов получили премии за высокие результаты.

Фото: Pxhere