В Ленобласти 32 студента с инвалидностью будут получать ежемесячную стипендию Губернатора

Кроме того, было принято постановление Губернатора Ленинградской области о присуждении премии победителям и призерам регионального национального этапа чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

Подписано распоряжение о назначении именной ежемесячной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов с инвалидностью. Об этом рассказали в региональном Комитете по образованию.

В этом году 32 студента с инвалидностью, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, показавшие выдающиеся успехи в учебе, будут получать ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, было принято постановление Губернатора Ленинградской области о присуждении премии победителям и призерам регионального национального этапа чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс". За победу на региональном этапе – 80 тысяч рублей, второе и третье места – 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно. За победу на национальном этапе – 100 тысяч, за второе и третье места – 80 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.

Фото: Piter.tv