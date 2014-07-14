  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев
Сегодня, 16:38
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев

0 0

На должность его избрали впервые в 2008 году.

Ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в течение 5 лет будет Николай Кропачев. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент РФ Владимир Путин. 

На должность Николая Кропачева избрали впервые в 2008 году. После этого на пост его назначал глава государства. 

Кроме того, напомним, ректор главного вуза Петербурга также координирует деятельность городских комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 

Фото: пресс-служба СПбГУ; официальный портал правовой информации РФ

Теги: николай кропачев, ректор спбгу, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии