Ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев

Ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в течение 5 лет будет Николай Кропачев. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент РФ Владимир Путин.
На должность Николая Кропачева избрали впервые в 2008 году. После этого на пост его назначал глава государства.
Кроме того, напомним, ректор главного вуза Петербурга также координирует деятельность городских комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Фото: пресс-служба СПбГУ; официальный портал правовой информации РФ
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