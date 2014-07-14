Ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев

На должность его избрали впервые в 2008 году.

Ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в течение 5 лет будет Николай Кропачев. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент РФ Владимир Путин.

На должность Николая Кропачева избрали впервые в 2008 году. После этого на пост его назначал глава государства.

Кроме того, напомним, ректор главного вуза Петербурга также координирует деятельность городских комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Фото: пресс-служба СПбГУ; официальный портал правовой информации РФ