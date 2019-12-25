Беглов представил новый состав петербургского правительства

В составе городской администрации – 15 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил новый состав городской администрации, сообщили 11 ноября в пресс-службе Смольного.

Теперь в правительстве Северной столицы 15 человек. Отмечается, что они начнут свою работу с 12 ноября.

Вице-губернатор Валерий Москаленко возглавляет администрацию главы города, координирует и контролирует деятельность комитетов по государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию, имущественных отношений Петербурга. А вице-губернатор Владимир Княгинин ответственен за городские комитеты по науке и высшей школе, труду и занятости населения и делам Арктики.

Алексей Корабельников координирует деятельность комитетов по контролю за имуществом, финансов, природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы, Сергей Кропачев – комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Вице-губернатор Николай Линченко в ответе за петербургские комитеты по строительству, градостроительству и архитектуре, инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры и Службы государственного строительного надзора и экспертизы города.

Борис Пиотровский контролирует деятельность:

– комитета по культуре Петербурга;

– комитета по физической культуре и спорту;

– комитета по развитию туризма Петербурга;

– комитета по печати и взаимодействию со СМИ;

– управления внутренней политики администрации губернатора Петербурга;

– отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга.

С составом городского правительства можно ознакомиться подробнее на сайте Смольного.

Фото: Piter.TV