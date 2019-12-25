Беглов представил новый состав петербургского правительства

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил новый состав городской администрации, сообщили 11 ноября в пресс-службе Смольного.
Теперь в правительстве Северной столицы 15 человек. Отмечается, что они начнут свою работу с 12 ноября.
Вице-губернатор Валерий Москаленко возглавляет администрацию главы города, координирует и контролирует деятельность комитетов по государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию, имущественных отношений Петербурга. А вице-губернатор Владимир Княгинин ответственен за городские комитеты по науке и высшей школе, труду и занятости населения и делам Арктики.
Алексей Корабельников координирует деятельность комитетов по контролю за имуществом, финансов, природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы, Сергей Кропачев – комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
Вице-губернатор Николай Линченко в ответе за петербургские комитеты по строительству, градостроительству и архитектуре, инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры и Службы государственного строительного надзора и экспертизы города.
Борис Пиотровский контролирует деятельность:
– комитета по культуре Петербурга;
– комитета по физической культуре и спорту;
– комитета по развитию туризма Петербурга;
– комитета по печати и взаимодействию со СМИ;
– управления внутренней политики администрации губернатора Петербурга;
– отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга.
С составом городского правительства можно ознакомиться подробнее на сайте Смольного.
Фото: Piter.TV
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