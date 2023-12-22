Девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда на Вербной улице

Девочка-подросток серьёзно пострадала в результате несчастного случая в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 26 мая 13-летняя девочка, катаясь на велосипеде на спортивной площадке во дворе дома на Вербной улице, упала через руль.
У пострадавшей диагностировали закрытую травму живота, разрыв правой доли печени и внутрибрюшное кровотечение. Девочку поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Ранее молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса.
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все