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Девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда на Вербной улице
Сегодня, 14:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда на Вербной улице

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Девочку поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Девочка-подросток серьёзно пострадала в результате несчастного случая в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 26 мая 13-летняя девочка, катаясь на велосипеде на спортивной площадке во дворе дома на Вербной улице, упала через руль.

У пострадавшей диагностировали закрытую травму живота, разрыв правой доли печени и внутрибрюшное кровотечение. Девочку поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Ранее молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: велосипед, дети, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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