В пяти районах Петербурга намерены установить знаки о запрете езды на СИМ

Соответствующий запрос уже направили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Приморском и Центральном районах Петербурга могут появиться дорожные знаки, запрещающие езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 29 мая рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту, ссылаясь на председателя ведомства Валентина Енокаева.

Соответствующий запрос уже направили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. С 2023 года такие дорожные знаки есть на Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

В Соглашение о соблюдении правил использования СИМ, которое подписано между комитетом по транспорту Петербурга и операторами кикшеринга, ежегодно вносятся корректировки. В 2024 году последние изменения вступили в действие с 22 мая.

Сейчас комитет совместно с ЗакСом, районными администрациями и ГИБДД прорабатывает вопрос ограничения скорости или полного запрета движения СИМ по тротуарам шириной менее 2-3 метров. Для упорядочения размещения электросамокатов реализуется пилотный проект "виртуальной" парковки у станций метро "Улица Дыбенко" и "Беговая". Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV