Губернатор Петербурга поручил урегулировать ситуацию с детским травматизмом из-за СИМ

Градоначальник поручил комитету по транспорту Петербурга продолжить работу по корректировке законодательства, в том числе федерального.

В Смольном 29 мая прошло заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга. Рассматривалась ситуация на дорогах, которая связана с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник поручил комитету по транспорту Петербурга продолжить работу по корректировке законодательства, в том числе федерального. Ранее в Государственную Думу РФ внесли предложения города по изменению законодательства в части пользования СИМ. В документе говорится о необходимости наделения Петербурга дополнительными полномочиями по контролю за использованием СИМ.

Кроме того, городской комитет по печати должен "усилить и расширить профилактическую и разъяснительную работу в СМИ, рассказывать горожанам о правилах пользования СИМ".

Это особенно важно сейчас – впереди летние каникулы. Прошу глав районов, комитет по образованию уделять самое пристальное внимание профилактике детского травматизма. Больше работать с самыми маленькими – учениками начальных классов. Наша задача – предпринять все необходимые меры и действия, чтобы обеспечить безопасность ребят – и в городе, и в местах отдыха, и в детских лагерях. Губернатор Петербурга

Также в ходе заседания комиссии отмечалось, что по итогам первых четырех месяцев 2024 года дорожно-транспортная обстановка в Петербурге стабильная. По сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось количество ДТП и пострадавших в них людей.

Ранее мы рассказывали о том, что в мае спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть.

Фото: Piter.TV